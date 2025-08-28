FirenzeViola

Fiorentina-Polissya 0-2, altro doppio cambio per Pioli: in campo Sohm e Pongracic

Fiorentina-Polissya 0-2, altro doppio cambio per Pioli: in campo Sohm e PongracicFirenzeViola.it
Oggi alle 21:21Primo Piano
di Samuele Fontanelli

Altro doppio cambio per Pioli in questa ripresa di Fiorentina-Polissya. Al 65' minuto il tecnico parmense inserisce Sohm in mezzo al campo al posto di Mandragora e Pongracic al posto di Comuzzo come terzo difensore di destra. A livello tattico non cambia niente nello schieramento dei viola. 