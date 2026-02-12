Rugani convocato col Como? La Gazzetta: "C'è uno spiraglio, più probabile per il Pisa"

vedi letture

La Gazzetta dello Sport questa mattina analizza il percorso di rientro dall'infortunio che sta attraversando il nuovo difensore della Fiorentina, Daniele Rugani, arrivato a gennaio in prestito dalla Juventus. "Rugani, video e sedute per tornare al top. La Fiorentina lo aspetta", questo il titolo della rosea sul tema legato al difensore italiano. "La full immersion del calciatore nel mondo viola è stata chiara fin da subito quando, per prima cosa, il difensore ha iniziato a studiare la manovra arretrata della squadra attraverso le immagini. È stato un suo desiderio: guardare video per capire come potrebbe incidere in positivo nel momento in cui sarà a disposizione.

Secondo aspetto: vive al “Rocco B. Commisso Viola Park”, blindato e concentrato sul lavoro quotidiano, viaggia al ritmo di due sedute al giorno e stare al centro sportivo accorcia i tempi. L’infortunio è ormai alle spalle, ma c’è da ritrovare la condizione atletica e soprattutto evitare ricadute quindi, per vederlo in campo, potrebbe essere necessario aspettare la sfida contro il Pisa in programma lunedì 23 febbraio. Rimane ancora aperto uno spiraglio per trovarlo fra i convocati già per Como visto che negli ultimi due giorni, anche se ha fatto allenamento differenziato, le risposte sono state più che buone".