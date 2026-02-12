Rugani convocato col Como? La Gazzetta: "C'è uno spiraglio, più probabile per il Pisa"
La Gazzetta dello Sport questa mattina analizza il percorso di rientro dall'infortunio che sta attraversando il nuovo difensore della Fiorentina, Daniele Rugani, arrivato a gennaio in prestito dalla Juventus. "Rugani, video e sedute per tornare al top. La Fiorentina lo aspetta", questo il titolo della rosea sul tema legato al difensore italiano. "La full immersion del calciatore nel mondo viola è stata chiara fin da subito quando, per prima cosa, il difensore ha iniziato a studiare la manovra arretrata della squadra attraverso le immagini. È stato un suo desiderio: guardare video per capire come potrebbe incidere in positivo nel momento in cui sarà a disposizione.
Secondo aspetto: vive al “Rocco B. Commisso Viola Park”, blindato e concentrato sul lavoro quotidiano, viaggia al ritmo di due sedute al giorno e stare al centro sportivo accorcia i tempi. L’infortunio è ormai alle spalle, ma c’è da ritrovare la condizione atletica e soprattutto evitare ricadute quindi, per vederlo in campo, potrebbe essere necessario aspettare la sfida contro il Pisa in programma lunedì 23 febbraio. Rimane ancora aperto uno spiraglio per trovarlo fra i convocati già per Como visto che negli ultimi due giorni, anche se ha fatto allenamento differenziato, le risposte sono state più che buone".
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 2/07 del 30/01/2007
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
© 2026 firenzeviola.it - Tutti i diritti riservati