Dagli inviati

Fiorentina-Napoli 0-2, via alla ripresa col primo cambio: out Dzeko, in Piccoli

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 21:56Primo Piano
di Ludovico Mauro

Inizia il secondo tempo al Franchi, con Fiorentina e Napoli che ripartono dal punteggio di 0-2. La ripresa si apre col primo cambio di Stefano Pioli, che preleva Edin Dzeko e inserisce Roberto Piccoli.