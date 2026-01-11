Dagli inviati

Fiorentina-Milan 0-0, occasione per Pulisic, poi qualche problema per De Gea

Fiorentina-Milan 0-0, occasione per Pulisic, poi qualche problema per De GeaFirenzeViola.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:18Primo Piano
di Ludovico Mauro

Occasione per la Fiorentina al 12' del primo tempo: gran recupero di Comuzzo sulla trequarti, palla a Gudmundsson che al limite dell'area potrebbe anche tirare, invece appoggia all'occorrente Pongracic che sbaglia tutto in area di rigore.

Sulla ripartenza è invece De Gea a far preoccupare, dopo un'uscita a tu per tu con Pulisic in cui rimane a terra dolorante. Si scalda Christensen, poi lo spagnolo riprende.