Fiorentina-Lecce, il pullman viola è arrivato allo stadio Franchi: ecco i video e le immagini

Tra poco più di un'ora la Fiorentina scenderà in campo allo stadio Artemio Franchi di Firenze contro il Lecce per la 27esima giornata di Serie A. Il pullman con i giocatori della Fiorentina, come mostrano i video realizzati da FirenzeViola.it, è arrivato a ridosso della tribuna e ha lasciato che i giocatori entrassero dentro l'impianto, come d'altronde succede per tutte le gare casalinghe. Alcuni cori di incitamento sono arrivati dai tifosi presenti, ma anche qualcuno che ha urlato "dovete correre" all'indirizzo di qualche calciatore.