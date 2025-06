A volte ritornano. Da Nzola a Infantino, in 14 sono pronti a rientrare

Il Corriere Fiorentino oggi in edicola si concentra sui tanti calciatori pronti a tornare a Firenze dopo l'esperienza in prestito. Da un lato chi era partito in prestito secco come Fortini, Kouame, Bianco, Valentini, Amatucci e Christensen, e dall’altro quello dei calciatori sui quali pende un diritto di riscatto come Ikoné, Nzola, Sottil, Brekalo, Barak, Biraghi, Infantino e Sabiri.

A questi vanno aggiunti i vari Lucchesi, Distefano e Favasuli oltre alle questioni già archiviate come i prestiti di Nico Gonzalez e Amrabat, senza contare il riscatto di Kayode ufficializzato dal Brentford. Christensen e Amatucci devono ancora finire la loro stagione visto il playout di Serie B ancora in ballo. Valentini è atteso al Viola Park al pari di Bianco che però è in scadenza 2026. In difesa il destino è ormai segnato per l’ex capitano Biraghi (resterà al Torino), mentre i casi Sottil e Ikoné sono in attesa di essere risolti. Il boomerang dei prestiti sta per tornare al Viola Park.