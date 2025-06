Beltran-River Plate è in stand-by. Ecco quanto deve chiedere la Fiorentina

La trattativa tra la Fiorentina e il River Plate per il ritorno in Argentina di Lucas Beltran in questo momento è in stand-by. A riportarlo stamani è il Corriere dello Sport - Stadio che spiega come nonostante i dubbi sul rendimento dell'attaccante da parte del club viola, per ora non ci sono accordi con altre squadre anche perché non ci sono particolari richieste.

Per non compiere una minusvalenza la società di Rocco Commisso, da sempre attenta ai conti delle proprie casse, dovrebbe vendere Beltran a più di 14 milioni, una richiesta fuori scala per quanto dimostrato fi nora dal Vikingo. Il River ci vorrebbe provare entro il Mondiale per Club ma anche per puntare alla prossima Copa Libertadores a partire da metà luglio, quindi l'operazione potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. Per ora però la situazione è ferma.