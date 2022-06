FIORENTINA, L’Under 15 vola in finale Scudetto

La Fiorentina Under-15 di mister Magera batte 2-1 il Bologna allo stadio Bozzi e approda nella finalissima scudetto, che giocherà il prossimo 24 giugno (giorno di San Giovanni) in gara secca contro il Milan. A decidere la sfida delle Due Strade, giocata davanti a oltre 300 persone, le reti di Maiorana al 72’ (secondo minuto di recupero della ripresa) e di Masoni al 92’ secondo minuto di recupero del secondo tempo supplementare) che hanno ribaltato l’iniziale vantaggio dei rossoblu con Castaldo al 37’.

Una gara per larghi tratti giocata in apnea dai viola, che potevano contare su due risultati su tre per centrare la finale, in virtù dell’1-1 ottenuto una settimana fa a Bologna (rete anche in quel caso di Maiorana nel finale). Alla fine però con un pizzico di fortuna i baby di Magera hanno tagliato il traguardo di un obiettivo molto prestigioso che li porterà tra meno di una settimana a giocarsi lo scudetto. Nell’altra semifinale, il Milan a Trigoria ha battuto la Roma 1-0 e si è qualificato per l’ultimo atto del torneo.