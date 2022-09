FIORENTINA-JUVENTUS, Istruzioni per coreografia

La pagina social ufficiale del gruppo di tifosi viola Unonoveduesei ha diffuso le istruzioni per la coreografia di domani contro la Juventus:

"1. Le bandierine che trovate al vostro posto non vanno spostate per nessun motivo.

2. La coreografia viene su con l'inno. Fino a quel momento, tutte le bandierine giù.

3. Le bandierine rimangono tese anche sull'inno di Allievi dopo quello viola.

4. Per non rovinare il disegno, durante la coreografia non dovranno essere sventolati altri vessilli come bandiere, stendardi, sciarpe o torce e fumogeni.

5. Seguite eventuali indicazioni dei lanciacori e dei ragazzi dei vari gruppi".

Inoltre si legge anche un'esortazione conclusiva, nella quale si richiede la partecipazione di tutta la Curva ed un'offerta libera da consegnare all'ingresso.