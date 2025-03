Fiorentina-Juventus: i convocati: tutti presenti tranne Colpani

Oggi è il giorno di Fiorentina-Juventus, match valido per la 29° giornata di Serie A. I viola, reduci dal successo per 3-1 in Conference League contro il Panathinaikos, vogliono provare a ripartire anche in campionato riprendendo la loro corsa verso una posizione che garantisca l'accesso ad una competizione europea. La gara, che si giocherà in un Artemio Franchi tutto esaurito, è programmata per le 18:00. Raffaele Palladino ha da poco diramato l'elenco ufficiale dei convocati. Tutti presenti tranne il lungo degente Andrea Colpani. Di seguito il post del club gigliato su X la lista completa: