Fiorentina-Inter finisce con il coro 'il pallone è quello giallo'. Che vittoria

L'edizione odierna de La Nazione non lesina complimenti alla Fiorentina capace di schiantare l'Inter al Franchi con un 3-0 che non ammette appello. "Bella, incredibilmente bella. Anzi, bellissima. Praticamente perfetta", scrive il quotidiano che analizza la partita riniziata dal fallo laterale di Gosens al 17' e finita in tripudio per i tifosi viola e per Raffaele Palladino che si gode 3 punti insperati con delle scelte dettate dall'emergenza.

Finisce con il coro "Il pallone è quello giallo", come quella volta. Quando un’altra Inter franò a Firenze. Ora la Fiorentina è quarta a pari merito con la Lazio a quota 42 punti, avanti per differenza reti, e l'Atalanta terza dista 5 punti.