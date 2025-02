Fiorentina-Inter, che errore di Dodo! Fiorentina ad un passo dal vantaggio

Cosa ha sbagliato Dodo! Bell'azione della Fiorentina direttamente da De Gea che rinvia su Beltran, bravissimo a salire in cielo e a prolungare per Kean. Il centravanti viola lancia in profondità Dodo che, a tu per tu con Sommer, da posizione defilata, non riesce ad inquadrare lo specchio della porta. Occasione nitidissima per la Fiorentina, che sta uscendo fuori.