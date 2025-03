Fiorentina, il pass è sul muro: fuori casa in Conference sempre subito gol, trend da invertire

vedi letture

Primo, non subire gol, si legge sul Corriere dello Sport. Il che per la Fiorentina significherebbe domani sera ad Atene strappare almeno un pareggio, riuscendo così a massimizzare il vantaggio del fattore campo nella partita di ritorno a Firenze, un vantaggio conquistato insieme al pass diretto per gli ottavi di finale. Ma per riuscirci, la squadra di Palladino dovrà fare quello che nelle quattro precedenti partite di Conference League, tra playoff e fase a girone unico, non ha fatto: mantenere inviolata la propria porta.

In trasferta la Fiorentina ha sempre subito gol: una rete subita in Ungheria a fine agosto contro la Puskas Akademia in pieno recupero dei tempi regolamentari, due in Svizzera contro il San Gallo ancora due a Nicosia contro l’Apoel e a Cipro la rete di Ikoné non è stata sufficiente ad evitare l’unica sconfitta del percorso fin qui, e un altro gol infine a Guimaraes nell’1-1 che ha completato la fase campionato. L’imbattibilità della porta non sposterebbe definitivamente la contesa, questo no, ma la indirizzerebbe, oltre che dare chiaro sentore di una ritrovata solidità che male non fa mai.