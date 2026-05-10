Dagli inviati Fiorentina-Genoa, il dato sugli spettatori: venduti 19mila biglietti, ecco l'incasso

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All'intervallo di Fiorentina-Genoa, gara inchiodata sullo 0-0, arriva il dato sugli spettatori; lo fornisce la Fiorentina che comunica come i biglietti emessi (inclusi abbonati) siano 19.009, per un incasso lordo di 416.465 euro. L'impressione è che però i presenti al Franchi siano molti meno: visto anche il tempo tutt'altro che clemente (ha piovuto fino a pochi minuti prima dell'inizio della gara) è possibile che siano stati diversi i possessori di biglietto o abbonamento che alla fine hanno deciso di rimanere a casa. Tanti gli spazi vuoti nei settori di stadio agibili (anche in Ferrovia), circa 200 i tifosi del Genoa presenti nel settore ospiti.

