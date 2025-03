Fiorentina, ecco chi rientrerà dai prestiti: l'analisi delle 13 situazioni

Oltre alla valutazione dei riscatti dei prestiti in entrata, la Fiorentina in questo finale di stagione dovrà analizzare bene la situazione anche dei 13 prestiti in uscita, ovvero tutti quei giocatori che sono stati spediti a giocare altrove e che, 4 sicuramente, in estate faranno ritorno a Firenze. Come riportato da La Nazione torneranno con assoluta certezza alla casa base, in quanto ceduti in prestito secco, Christensen, Bianco, Kouame e Valentini. Per gli altri 9 invece l'ultima parola spetta ai club di attuale militanza per un totale di 60 milioni di Euro di valore. Il cartellino più pregiato è quello di Michael Kayode, passato in inverno al Brentford in Premier League. Il riscatto da parte della formazione londinese è tutt'altro che certo visti i soli quattro spezzoni di gara giocati dal classe 2004. Dubbi anche riguardo alle situazioni di Nzola, capocannoniere del Lens con 6 centri ma non in buoni rapporti con il tecnico a causa di alcuni comportamenti dell'angolano, Barak e Brekalo. Questi ultimi sono entrambi in Turchia al Kasimpasa e il loro valore è di 9 milioni (6 per Barak e 3 per Brekalo).

Poi ci sono Infantino all'Al-in (7 milioni per il riscatto), Biraghi al Torino (1 milione), Sottil al Milan e Ikonè al Como. Soprattutto gli ultimi due potrebbero portare una cifra più interessante nelle casse dei viola. 8 milioni è il prezzo fissato per il francese e 10 quello per il figlio d'arte. Con il Milan poi la Fiorentina si dovrà accordare pure su Adli. Infine ci sono i tanti giovani in prestito nelle serie inferiori, da Amatucci a Fortini passando da Lucchesi e Distefano.