Fiorentina, con Dzeko in dubbio per il Polissya Pioli prova il 3-5-2

Ieri al Viola Park la Fiorentina ha svolto l'ultimo test della sua estate prima dell'inizio ufficiale della stagione. La formazione di Pioli infatti ha accolto a Bagno a Ripoli il Viareggio, squadra militante in Eccellenza, per un allenamento congiunto con partitella finale. Lontano da occhi indiscreti, la seduta si è svolta a porte chiuse, il tecnico parmense ha potuto testare il possibile undici iniziale da mandare in campo giovedì sera alle 20:00 in Slovacchia contro gli ucraini del Polissya. Come riportato dal Corriere dello Sport per l'andata del preliminare di Conference League Pioli ha in mente due possibilità 3-4-1-2 o 3-5-2. Il dubbio riguarda le condizioni di Dzeko e Mandragora, tornato a disposizione dopo l'acciacco subito nella prima amichevole contro la Primavera di Galloppa. In base alle risposte dei due calciatori deciderà.

Per il resto davanti a De Gea ci saranno Comuzzo, Pongracic e Ranieri con Dodo e Gosens sulle corsie esterne. Sohm e Fagioli agiranno in mediana e davanti sicuri del posto sono Kean e Gudmundsson. Intanto in città cresce la voglia di Fiorentina. A dimostrarlo è la risposta dei tifosi gigliati alla prima trasferta dell'anno. Saranno infatti circa 300 i sostenitori gigliati che partiranno alla volta di Presov, in Slovacchia, per sostenere la formazione di Pioli contro il Polissya. Complici anche i prezzi abbordabili, 8,5 Euro il prezzo dei tagliandi nel settore ospiti, lo spicchio di stadio dedicato ai tifosi viola è già praticamente tutto esaurito.