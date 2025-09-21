Dagli inviati
Fiorentina-Como 1-0, bolide di Mandragora. Poi scoppia un parapiglia
FirenzeViola.it
Inizia benissimo la gara della Fiorentina. La partita del Franchi viene sbloccata al 5' minuto da un missile di Rolando Mandragora, che dopo aver battuto una punizione dal limite infranta sulla barriera, di prima col collo mancino ha scaricato un bolide alle spalle di Butez. Subito dopo la rete, il Como aveva provato invano a battere velocemente dal cerchio di centrocampo, mentre gli uomini di Pioli stavano ancora festeggiando. Da lì nasce un parapiglia generale con Vojvoda che prende per il collo Dodo e lo scaraventa a terra, beccandosi il giallo.
Pietro LazzeriniLa Fiorentina al momento è solo capo e coda, ora serve il resto. La mediana è la più incerta dell'era Commisso. L'estetica può attendere, conta solo vincere perché col Como non può essere uno scontro diretto
Luca CalamaiQuesta la mia Fiorentina: 4-3-2-1 senza Ranieri, Fagioli e Piccoli ma con Gud e Fazzini dietro Kean. Tornassi indietro riprenderei Pioli senza il minimo dubbio
