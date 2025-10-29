Fiorentina chiamata a dare segnali, per il rilancio Pioli cambia mediana

Se guardiamo i numeri e le sensazioni lasciate durante queste prime otto partite dalle due squadre questa sera non ci sarebbe gara. L'Inter è una delle formazioni che gioca il calcio più bello in Serie A, ha 15 punti in classifica ed è il miglior attacco. Dall'altra parte invece la Fiorentina arriva alla sfida con i nerazzurri al penultimo posto in classifica con appena 4 punti conquistati in 8 gare, è tra i peggiori attacchi del campionato e a livello di prestazioni è una delle maggiori delusioni della Serie A. Insomma, sulla carta questa sera a San Siro non dovrebbe esserci storia. Il calcio però non è solo numeri e teoria e allora, come sottolineato dal Corriere Fiorentino, stasera la Fiorentina avrà un'altra occasione per provare a ripartire, per provare ad iniziare una complicatissima rincorsa verso zone più nobili della classifica.

Nonostante il suo passato anche nerazzurro, la sua avventura al Milan rende il match di questa sera quasi un derby per Stefano Pioli. Il tecnico parmense in questo momento è visto dalla maggior parte della critica e della tifoseria come il principale responsabile per la situazione di difficoltà che sta vivendo la Fiorentina. Dalla società anche nelle ultimissime ore filtra fiducia nei suoi confronti ma qualora le risposte non arrivassero alla svelta diventerebbe dura difenderlo ancora. Ripartendo dai folli 20 minuti finali contro il Bologna Pioli si aspetta dei passi in avanti dalla sua squadra. Visti i tanti impegni ravvicinati prima della terza ed ultima sosta autunnale il tecnico parmense ha deciso di cambiare qualcosa nell'undici iniziale, soprattutto a centrocampo. Non dovrebbero infatti partire titolari Fagioli e Nicolussi Caviglia, al suo posto Pioli dovrebbe scegliere l'atletismo di Sohm e Ndour accanto al confermato Mandragora.