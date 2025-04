Fiorentina - Celje: ecco i giovani che sperano nell'esordio stasera

vedi letture

Con Dodo e Moreno squalificati, Gosens che rientra dall'infortunio e Parisi che ha ancora qualche acciacco, Palladino è costretto a correre ai ripari, e lo fa guardando alla rosa della Primavera di Galloppa. Nonostante non stia vivendo un periodo brillante per quanto riguarda i risultati (una sola vittoria nelle ultime cinque di campionato), la squadra Primavera conta su una vasta gamma di giovani talenti, che potrebbero avere l'occasione di mettersi in mostra in un palcoscenico importante come quello della Conference League.

Leonardo Baroncelli e Lorenzo Romani (entrambi difensori centrali, classe 2005) sono alla prima convocazione con i "grandi", mentre Maat Caprini e Jonas Harder sono ormai entrati stabilmente nel giro delle convocazioni di Palladino.

Baroncelli, nel corso della stagione, è diventato uno dei pilastri della Fiorentina Primavera, affermandosi come uno dei titolarissimi per Daniele Galloppa. Romani, invece, ha trovato meno minutaggio rispetto al coetaneo, ma potrebbe rappresentare un jolly per Palladino, poiché in caso di necessità saprebbe adattarsi anche come terzino sinistro.

Oltre ai due difensori, cerca il debutto in Conference anche Maat Caprini, classe 2006, che ha però già esordito in Serie A lo scorso febbraio contro l'Inter, collezionando anche cinque minuti di gioco contro l’Hellas Verona.

L’unico tra questi quattro giovani ad aver già debuttato in campo europeo è Jonas Harder, sceso in campo il 12 dicembre nella schiacciante vittoria dei viola per 7-0 contro il LASK. Al contrario di Caprini, il centrocampista numero 64 non ha ancora trovato spazio nella massima serie italiana.