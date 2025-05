Fiorentina-Betis, divieto di vendita per alcolici in alcune zone: la situazione

Firenze si prepara per Fiorentina-Betis, gara di ritorno della Semifinale di Conference League. Sul sito 055Firenze, ecco le misure di sicurezza prese per la gara in programma domani sera al Franchi e che vedrà presenti oltre 22mila spettatori (sold out), con oltre 1300 tifosi spagnoli.

La partita è sotto osservazione anche sul fronte sicurezza, anche alla luce degli scontri tra ultras viola e biancoverdi che si sono verificati a Siviglia prima della gara di andata. L’incontro di domani è stato infatti oggetto di esame nel corso del Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica a cui hanno partecipato l’Assessore alla Sicurezza Urbana del Comune di Firenze, Andrea Giorgio, i vertici delle Forze di polizia e il Comandante della Polizia municipale.

"Il Questore la Prefetta e tutte le forze dell'ordine stanno lavorando con grandissima attenzione mettendo in campo tutte le misure preventive che possono essere emesse, ovviamente l'attenzione c'è da parte di tutti, anche la mia", le parole della sindaca di Firenze Sara Funaro. Provvedimenti e servizi rinforzati. "All’esito dell’analisi svolta, considerata la delicatezza dell’incontro di calcio, sono state convenute e disposte alcune misure di rigore finalizzate sia alla salvaguardia dell’importante patrimonio artistico e culturale del centro storico di Firenze sia al sereno svolgimento della manifestazione calcistica", fa sapere la Prefettura.

In particolare sono stati istituiti, già a partire dalla giornata di oggi, servizi dinamici e in forma fissa delle Forze di polizia anche in Piazza della Signoria, Piazza Duomo, Piazza Santa Maria Novella, Piazza Santo Spirito e Piazza SS. Annunziata. Tali servizi andranno ad aggiungersi agli ordinari servizi di controllo del territorio. Blindati i monumenti del centro storico: è stato disposto il transennamento di alcune aree in cui insistono i principali monumenti cittadini. Tra questi, la Fontana del Nettuno, Palazzo Vecchio, La Loggia dei Lanzi, il Battistero e il Duomo.

Stretta su alcol e vetro con l'adozione da parte del Prefetto di un provvedimento ex art. 2 T.U.LL.P.S. che prevede alcuni divieti sia in centro che in zona stadio. Dalle ore 18 del 7 maggio 2025 maggio e fino alle ore 7 del 9 maggio 2025 è vietata: la vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati nelle aree indicate nell’elenco: centro storico Patrimonio Mondiale UNESCO di Firenze – come definito negli strumenti urbanistici del vigente piano strutturale del Comune di Firenze – che ha come perimetro le seguenti aree di circolazione, da intendersi integralmente ricomprese: Piazza Poggi (tutta); attraversamento dell’Arno lungo la linea della Pescaia; Piazza Piave; Viale della Giovine Italia; Piazza Beccaria (lato centro fino alla Porta); Viale Gramsci; Piazzale Donatello (lato centro); Viale Matteotti; Piazza della Libertà (lato centro sul quale confluiscono Via Cavour e Via San Gallo); Viale Lavagnini; Viale Strozzi; Viale Caduti dei Lager; Sottopasso ferroviario; Viale Fratelli Rosselli; Piazzale di Porta al Prato (lato centro fino alla Porta); Viale Fratelli Rosselli (sino all'angolo con Lungarno Vespucci fino al Consolato Americano); attraversamento dell'Arno fino a Lungarno S. Rosa; Via lungo le Mura di Santa Rosa; Piazza Verzaia; Porta San Frediano; Viale Ariosto; Viale Aleardi; Piazza Tasso; Viale Petrarca; Piazzale Porta Romana (lato centro ove confluiscono Via dei Serragli e Via Romana); Viale interno che separa il Giardino di Boboli dall’insediamento zona Bobolino fino al Forte di Belvedere; Via di Belvedere; Via dei Bastioni fino alla terrazza sopra il Torrione di San Niccolò.

Dalle ore 12,00 dell’8 maggio 2025 e fino alle ore 2,00 del 9 maggio 2025 è vietata: la vendita per asporto in forma fissa ed ambulante di bevande in contenitori di vetro e/o lattine e il consumo di bevande alcoliche di qualunque gradazione e di ogni altra bevanda in contenitori di vetro e/o lattine in tutti gli esercizi pubblici e attività commerciali di vendita ubicati nelle aree indicate nell’elenco: Piazza Indipendenza e via Nazionale; Esterno dello stadio “Artemio Franchi” nell’area compresa nel seguente perimetro: Piazza delle Cure - Viale dei Mille - Via Pacinotti - Via del Pratellino - Via Del Campo D'Arrigo Viale De Amicis - Viale Lungo l'Affrico - Piazza Alberti - Viale Ojetti - Viale Righi – Viale Volta. Dalle ore 12,00 dell’8 maggio 2025 e fino alle ore 2,00 del 9 maggio 2025 è vietata la detenzione di qualsiasi genere di bomboletta spray contenente principi urticanti all’interno dello stadio Franchi ed all’esterno dell’impianto sportivo lungo il perimetro: Piazza delle Cure - Viale dei Mille - Via Pacinotti - Via del Pratellino - Via Del Campo D'Arrigo Viale De Amicis - Viale Lungo l'Affrico - Piazza Alberti - Viale Ojetti - Viale Righi – Viale Volta.