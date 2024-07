FERRARI, Operazioni in mediana. Attacco per ora...

Il direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, ha rilasciato un'intervista alla TGR Rai Toscana in cui detta le linee di mercato e chiede ai tifosi ancora del tempo prima di dare giudizi: "Chiedo di aspettare a giudicarci quando sarà finito il mercato e avremo iniziato a fare le prime partite e ci saranno stati i playoff di Conference. A quel punto si potrà iniziare a dare dei giudizi. Oggi come tutte le società abbiamo tanti giovani in ritiro ed è un periodo di lavori in corso e quando saranno finiti sarà giusto dare giudizi".

Chi si compra? "Un po' di giocatori da qui al 30 agosto si compreranno. Saranno profili funzionali a quelle che sono le scelte del tecnico fatte in condivisione con lui e che la Fiorentina potrà permettersi di fare"

Arriva Valentini? "E' un 2001 ed è un profilo per noi molto molto interessante. Ora bisogna andare a coprire il centrocampo con degli innesti e dovremmo fare delle operazioni significative".

Arriverà un altro attaccante? "No, Kean è un signor attaccante, è un ragazzo che ha delle grandi qualità ed ha voglia di farsi riapprezzare dopo stagioni in cui è riuscito a fare meno rispetto a quella esaltante al Paris Saint-Germain. In quel ruolo ora ci sono anche Kouame, Beltran, Nzola, in questo momento quella parte lì è chiusa".

