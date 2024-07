FERRARI, Dopo convenzione non sappiamo dove giocare

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca 2024 @fdlcom

Il nuovo direttore generale della Fiorentina, Alessandro Ferrari, in un’intervista concessa ai microfoni di TGR Toscana, ha parlato delle incertezze legate alla questione dello stadio. Ecco le sue parole: "La situazione dello stadio Franchi è ancora in fase di ricerca di chiarezza. Per quanto ci riguarda, continuiamo a fare le stesse domande e a mantenere linee guida ben precise. Il 18 luglio saremo davanti al giudice al tribunale per la nostra richiesta di bloccare i lavori finché non ci saranno le coperture economico-finanziarie complete per tutto il progetto."

Dopo questo anno di convenzione, la Fiorentina dove giocherà?

"Questo non lo sappiamo, né lo sa il comune. Cercherò di trovare delle soluzioni anche con la nuova sindaca. Credo che i colloqui della prossima settimana con lei saranno un passo importante per riprendere da dove ci eravamo lasciati. Sarà un’occasione per capire non solo la questione dei lavori, ma anche come sarà il nuovo Franchi."

Sui posti al Franchi?

"In ogni caso, i posti sono pochi. Per noi è importante capire quali sono i posti occupabili. Non è stata definita l’area del settore ospiti, bisogna considerare tutti i discorsi di sicurezza, di visibilità, di capienza e quant’altro. È un tema che spero di affrontare bene e presto."