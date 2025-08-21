Ferrari: "Kean, siamo ai dettagli. Non so se è la Fiorentina più forte ma è già bella. Sul mercato e Beltran..."

vedi letture

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato a SkySport prima di Polissya-Fiorentina, a partire dalla scelta del tecnico per questa stagione: "La scelta di Pioli è maturata conoscendo la persona perché ci avevo lavorato e per il suo percorso, oltre al sentirlo felicissimo al primo contatto. Poi avevamo un obiettivo comune di alzare l'asticella".

E' una Fiorentina più forte? "Non lo so ma è una bella squadra che parte da una base importante, il presidente ci ha aiutato a tenere giocatori importanti e da lì abbiamo aggiunto altra qualità. Non so se è più forte ma è una bella squadra".

A che punto è il rinnovo di Kean? "Moise sta benissimo con noi e siamo ai dettagli, è la prima persona a dirci he restava a Firenze, poi le tentazioni ci sono state".

Piccoli che acquisto è? "Siamo vicini a concludere il tutto,. Se arriverà è un altro italiano di prospettiva e un altro sforzo economico per alzare l'asticella poi stasera in campo vedremo a che punto siamo"

Serve altro dal mercato? In realtà la squadra è già una signora squadra ma in questi 10 giorni può succedere tutto e ci possono essere innesti per migliorare la qualità della squadra o che riteniamo importanti"

Beltran ha deciso? "Abbiamo un bel rapporto perché è un professionista perfetto, ha maturato l'idea di cimentarsi altrove ma vediamo da qui al primo settembre"