Ferrari a Dazn: "Con Moise abbiamo già parlato. Adesso metteremo a posto l'accordo"

Il direttore generale della Fiorentina Alessandro Ferrari ha parlato ai microfoni di Dazn nel pregara di Cagliari-Fiorentina. Queste le sue parole a partire da un commento sul rinnovo di contratto di Moise Kean: "Con Moise abbiamo già discusso per il rinnovo insieme. L'abbiamo fatto qui con il presidente l'anno scorso e adesso stiamo mettendo a posto l'accordo. Adesso faremo le cose per bene per chiudere al meglio per tutti".
Riguardo alle uscite, oltre a Beltran?
"Ascolteremo chi vuole giocare di più perché abbiamo la rosa folta. Vedremo sia le entrate che le uscite".
