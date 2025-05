Ferrara su La Nazione: "Annata schizofrenica e festa contenuta per due motivi"

vedi letture

Questo qualche passaggio dell'editoriale di Benedetto Ferrara per La Nazione, sulla stagione della Fiorentina: “Un’annata schizofrenica che ha mescolato grandi paure (applausi per Edo), qualche soddisfazione con le vittorie contro squadre più ambiziose, molto calcio brutto e sconfitte meritate e abbastanza incredibili”. Ferrara definisce “contenuta” la festa della Fiorentina: “Primo: perché l’obiettivo non era questo, e aver fatto 65 punti e essersi lasciato dietro Milan, Bologna e Lazio non cambia il ritornello, quella della Coppa dei sognatori low cost.

Secondo: perché a un certo punto ci eravamo illusi che questa era davvero la stagione buona per andare oltre”.