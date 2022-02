FATTORI, ACF ha gestito bene il post Vlahovic

Nel corso del TMW News è intervenuto Sauro Fattori che da doppio ex di Fiorentina-Atalanta ha raccontato le sue sensazioni sulla sfida di domani al Franchi. "I viola hanno giocato una gran gara in Coppa Italia, meritando di passare il turno ma domani sarà più dura per i toscani perchè l'Atalanta vorrà approfittare del passo falso della Juve in chiave Champions. La Fiorentina se conquista un bel risultato si candida per l'Europa League e sarebbe un bellissimo traguardo. Il club e Italiano hanno gestito bene la partenza di Vlahovic, Piatek lo conoscevamo già e sta rispondendo bene. Cabral lo vedremo, in Svizzera ha fatto ottime cose e le sue qualità verranno fuori. Se Gasp caricherà molto la squadra? Toglierei un po' questa favola, la preparerà bene perchè la Fiorentina è una squadra importante e comunque il suo lavoro non si discute".