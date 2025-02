FirenzeViola Fagioli-Fiorentina, interesse resta vivo: attesi nuovi contatti con la Juventus

vedi letture

Il mercato della Fiorentina resta vivo anche dopo gli arrivi di Ndour e Zaniolo, già oggi a Firenze. I piani viola coinvolgono altre mosse a centrocampo e in tal senso, secondo quando raccolto dalla nostra redazione, mentre la squadra di Palladino scenderà in campo contro il Genoa, i dirigenti hanno in agenda nuovi contatti con la Juventus per Nicolò Fagioli. Il bianconero è ancora in cima alla lista delle preferenze per la mediana, ma per ottenere il via libera servirà trovare la quadra su cifre e formula, mentre col giocatore l’accordo è già stato trovato nelle scorse ore.

Contestualmente, i viola portano avanti contatti serrati anche con il Marsiglia per il centrocampista Ismael Kone, che non sta trovando spazio in Francia. Intanto restano aperte le vicende intorno ad Amir Richardson, regolarmente convocato da Palladino per il Genoa ma richiesto soprattutto dallo Stoccarda.