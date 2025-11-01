Fagioli e Nicolussi chiamati allo scatto, La Gazzetta dello Sport: "La Viola ha bisogno di loro"

Secondo quanto scrive questa mattina La Gazzetta dello Sport, gli uomini viola di maggiore qualità come Fagioli e Nicolussi Caviglia sono chiamati allo scatto per uscire da una crisi profonda. Nicolò Fagioli ha il talento per prendere in mano il centrocampo e dare una svolta. Ha sofferto il ruolo di play perché la sua comfort zone è da mezzala, ma ora serve un segnale di forza se vuole diventare decisivo e riprendersi il posto da titolarissimo.

Il suo alleato può essere Nicolussi Caviglia, che gioca play e lo libera nel ruolo di mezzala. Fra gli acquisti estivi, l’ex Venezia è il più continuo con cinque partite consecutive da titolare prima della panchina a Milano. Domani tornerà dal primo minuto e anche lui può crescere, soprattutto a livello di personalità, così come può migliorare in fase di non possesso.