Fagioli è il vostro Mvp di Udinese-Fiorentina: al secondo posto Kean

È Nicolò Fagioli l'Mvp Viola di Udinese-Fiorentina. Il centrocampista classe 2001, che con la vittoria di Udine per 3-2 (griffata dal suo primo gol in Serie A con la Fiorentina) centrando la qualificazione in Conference è diventato di fatto un giocatore viola al 100%, si è accaparrato il 60% dei voti nel sondaggio indetto su FirenzeViola.it. Secondo Moise Kean (15%). Al terzo posto, col 14% delle preferenze, Pietro Comuzzo, autore del primo gol da professionista proprio al Bluenergy Stadium.

Questo il podio:

1) Nicolò Fagioli (60,09% con 545 voti)

2) Moise Kean (15,21% con 138 voti)

3) Pietro Comuzzo (14,77% con 134 voti)