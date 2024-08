FABBRI, Valido il lancio da 21.70m, alla fine è quinto

FirenzeViola.it

© foto di Domenico Cippitelli/Image Sport

Nonostante resti la delusione per un risultato che non gli ha garantito nessuna medaglia alle Olimpiadi di Parigi, per Leonardo Fabbri, atleta del getto del peso e tifoso della Fiorentina, c'è una notizia che può far sorridere: dopo la gara vinta dall'americano Crouser, la giuria ha deciso di rendere valido il lancio da 21.70m che inizialmente era stato considerato nullo per un tocco sulla pedana. Così, Fabbri chiude la sua Olimpiade non al settimo ma al quinto posto della classifica generale con quattro nulli frutto anche di una pedana inspiegabilmente lasciata bagnata negli ultimi due lanci dai giudici.