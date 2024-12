EX AG. NICO, Spero possa esultare in caso di gol

FirenzeViola.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Lo scopritore ed ex agente di Nico González, Rafael Stancanelli, è sttao contattato da TuttoJuve per parlare approfonditamente dell'attaccante argentino che ritroverà la sua ex squadra e non solo:

Due gol nelle ultime due partite, di cui uno decisivo a Monza. Il mondo Juve sta conoscendo meglio Nico Gonzalez, ma che cosa manca ancora da scoprire di questo ragazzo? "Si devono ancora scoprire molte cose di Nico, per cui invito i tifosi della Juventus ad attendere il momento giusto. Non rimarranno delusi. Purtroppo gli infortuni lo hanno condizionato, ma è riuscito comunque a decidere l'ultimo match di campionato con il Monza. Non male".

Domenica ci sarà la sfida con la Fiorentina. Quanto Nico sentirà questa partita? "Affrontare la Fiorentina, la squadra della città che amava e per cui ha fatto molti gol, non sarà affatto facile. Probabilmente sarà molto emozionato e il cuore batterà forte, sentirà qualcosa sulla pelle. Ma darà il massimo per la Juve".

Per come lo conosci, esulterà in caso di gol agli ex compagni? "Sì, lo spero. Qualche tifoso della Fiorentina potrebbe arrabbiarsi per questo, ma fa parte del calcio e bisogna rispettare questa scelta nel caso in cui dovesse accadere"

A Firenze rimpiangono il suo addio, a tuo parere? "Più di qualcuno lo rimpiange, ma Nico Gonzalez non ha un tetto calcistico. Lui, a prescindere, è sempre proiettato a dare il massimo con qualsiasi maglia che indossa. Come sempre, da quando lo conosco".