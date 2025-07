Europei Femminili, la viola Severini si racconta: "Un sogno, non ce ne stiamo rendendo conto"

L'Italia Femminile sta portando avanti un grande cammino all'Europeo, dove le ragazze di Soncin sono attese martedì sera dalla semifinale contro l'Inghilterra campione in carica. Protagonista tra le azzurre è anche Emma Severini, centrocampista della Fiorentina che si è raccontata, tra Europeo e non solo, ai taccuini del Corriere Fiorentino: "È davvero difficile dare un nome alle emozioni provate dopo il passaggio del turno con la Norvegia nei quarti. Così come sono immensi l’onore e la felicità di poter partecipare a qualcosa di meraviglioso come questo Europeo. Ad oggi, però, nessuna di noi sta realizzando realmente quello che stiamo facendo. Forse riusciremo a capirlo solo quando torneremo a casa".

Severini prosegue poi sull'imminente match con l'Inghilterra: "Sappiamo quanto loro siano forti, compatte e con una mentalità vincente. A livello individuale, poi, hanno giocatrici che sono tra le migliori al mondo e che possono fare la differenza, in particolar modo a centrocampo e in attacco. Ma quello che stiamo facendo ci sta dando coscienza dei nostri mezzi, in semifinale porteremo quello che siamo sia a livello di gruppo che a livello tattico. E sinceramente non vediamo l’ora di scendere in campo".

Infine, un passaggio sulla gioia di questi giorni, in cui ha festeggiato anche il 22esimo compleanno: "Un sogno. Per me è stato un onore festeggiare dopo una vittoria in un quarto di finale e a poche ore da una semifinale di un Europeo. Il miglior compleanno che potessi desiderare, non potrei essere più felice".