Eugenio Giani fa l'in bocca al lupo a Giuseppe Commisso: "La Fiorentina è un patrimonio di tutti"
A poche ore dall'ufficialità comunicata dalla Fiorentina, anche il presidente della Regione Eugenio Giani (presente ieri a Piazza Duomo per la messa in suffragio di Rocco Commisso) fa i suoi personali auguri al figlio, Giuseppe Commisso, da oggi nuovo presidente della Fiorentina. Ecco il messaggio pubblicato sui social: "Un grande in bocca al lupo a Giuseppe B. Commisso, nominato oggi Presidente dell’ACF Fiorentina. Un incarico importante, nel segno della continuità e dell’eredità del padre Rocco Commisso.
Auguri di buon lavoro anche a Mark Stephan e Alessandro Ferrari, confermati nei loro ruoli, per continuare a costruire con serietà e visione il futuro del Club. La Fiorentina è un patrimonio della città e di tutta la Toscana.
Avanti Viola! "
