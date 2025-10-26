Esplode la contestazione al Franchi: cori contro i giocatori e polemica con la tribuna autorità

Esplode la contestazione al Franchi dopo il 3-0 del Bologna segnato da Dallinga poi annullato da La Penna per intervento da parte del VAR. La Curva Fiesole ha iniziato a intonare cori contro i giocatori come: "Se andiamo in B, vi facciamo un culo così" ma anche "Bisogna correre per vincere". Inoltre grande contestazione da parte dei tifosi presenti in tribuna centrale nei confronti dei dirigenti presenti nella tribuna autorità. Il gol annullato non ha cambiato il clima dello stadio, infuocato contro la squadra di Stefano Pioli.