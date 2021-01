EL SHAARAWY, La Fiorentina si è mossa per lui

Come riportato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport la Roma per il proprio attacco starebbe pensando a Stephan El Shaarawy. Il classe '92 continua il pressing con i cinesi per liberarsi. Potrebbe anche rescindere il proprio contratto e rinunciare a tanti soldi, pur di non finire nel dimenticatoio e avere la possibilità di mettersi in mostra per l'Europeo. Sul faraone, secondo il quotidiano, ci sarebbe anche la Fiorentina, che si è mossa negli ultimi giorni.