DS EMPOLI, Bajrami-ACF? Disponibili ad ascoltare

Pietro Accardi, ds dell'Empoli, ha parlato a TMW Radio nel corso della trasmissione Stadio Aperto. Queste alcune delle sue dichiarazioni:

La Fiorentina sta pensando a Bajrami, suo acquisto di punta?

"Lo seguivamo da tempo. Il Grasshopper l'anno scorso aveva aperto alla cessione e ci siamo infilati, riuscendo a portarcelo a casa. Ha ancora margini di crescita, è applicato e ha voglia di migliorarsi. Qualità che ricerchiamo. Vorremmo tenerlo ancora un altro anno, per fargli completare la crescita, anche se come realtà siamo sempre disponibili ad ascoltare eventuali richieste. Ufficialmente non abbiamo richieste".

L'ex viola Matos sta facendo nell'Empoli?

"Siamo soddisfatti del suo rendimento. Molto bravo l'allenatore a metterlo nelle migliori condizioni per esprimersi: solitamente ha giocato da attaccante esterno, mentre Dionisi l'ha messo da seconda punta e sta facendo anche parecchi gol".

Si parla molto anche di Ricci, che ne dice?

"Dico che è cresciuto ma può farlo ancora. Pensiamo di tenerlo e farlo crescere ulteriormente, ma vale il discorso precedente: siamo aperti e vigili a valutare se ci saranno eventuali offerte".

Le sarebbe piaciuto vedere Sarri alla Fiorentina?

"Qui a Empoli ha lasciato un ricordo indelebile, ne ricordiamo e ci parliamo spesso dei momenti passati assieme. Credo sia giusto abbia una panchina importante: Fiorentina o Roma deciderà lui, io so solo che non voglio vederlo a casa perché il suo è un calcio propositivo che fa divertire tutti gli appassionati".

In Italia c'è un gap culturale sulla crescita dei giovani rispetto agli altri paesi?

"I 2002 potrebbero anche giocare in Serie A, ma dobbiamo sempre consentirgli di sbagliare. Più sono grandi gli obiettivi e, spesso, più manca il coraggio di lanciare i giovani. Rimanendo sul tema, c'è Vlahovic che sta facendo bene in Serie A ed è un 2000. Brava la Fiorentina a proteggere, supportare e sostenere un giocatore che oggi fa la differenza quando tutti cercavano attaccanti".