Dagli inviati Doppio rigore e la Fiorentina acciuffa il pari nel finale contro il Bologna in mezzo alla contestazione del Franchi

La Fiorentina acciuffa il pareggio nei minuti finali della partita contro il Bologna grazie a due calci di rigore fischiati da La Penna per due tocchi di mano, evidenti, nell'area di rigore di Skorupski. Tra doppio svantaggio, contestazione del Franchi e pareggio finale, è stata una serata infuocata. Il secondo tempo inizia subito con emozioni forti visto che la Fiorentina si vede assegnare un calcio di rigore per mani di Lucumì poi revocato in seguito di revisione al Var da parte di La Penna. Poco dopo arriva però il raddoppio del Bologna con Cambiaghi che batte a rete senza problemi su assist basso dalla destra di Holm. La Fiorentina non riesce a trovare una trama per mettere in difficoltà gli avversari e il Bologna trova anche il 3-0 che fa esplodere la contestazione del Franchi. L'arbitro però, annulla la rete dopo l'intervento degli assistenti al video e dopo 5' trova anche il gol del 2-1 grazie a un rigore assegnato dal direttore di gara per fallo di mano di Ferguson su cross di Dodo: la battuta vincente è di Gudmundsson.

All'84' viene espulso Holm per doppio giallo per intervento in ripartenza su Fortini e Pioli butta in campo anche Pioli per un 4-2-4 tutto all'attacco. A tempo scaduto un clamoroso fallo di mano di Bernardeschi in area spinge La Penna ad andare a rivedere l'azione e a concedere il secondo rigore per la Fiorentina: questa volta è Kean che si presenta sul dischetto e segna il gol del pareggio che fa esplodere il Franchi per un secondo tempo da cuori forti. A tempo scaduto, è clamorosa l'occasione che Dodo calcia fuori su ribattuta di Skorupski da un paio di metri dalla porta avversaria. Si chiude così una serata che ha visto grande nervosismo anche tra i giocatori in campo oltre che sugli spalti dove è arrivata la contestazione anche nei confronti della società con i dirigenti presenti in tribuna autorità. Finisce 2-2 tra qualche fischio e il coro: "Società inesistente".