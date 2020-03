DON MAX A FV, Ora tifosi viola dobbiamo stare uniti

Intervistato ieri da FirenzeViola.it, il cappellano della Fiorentina e della Nazionale italiana Don Massimiliano Gabbricci ha raccomandato ai tifosi gigliati di stare uniti: "Il calcio ci identifica in maniera straordinaria tanto che, come dissi alla presentazione di Commisso, io mi sento più tifoso che cappellano della squadra ma ora c'è qualcosa che va oltre il calcio. Ora bisogna stare uniti e aiutarci come persone, come ha chiesto anche la Fiorentina ad esempio, con la donazione agli ospedali e a chi, in generale, è in prima linea per assicurare la nostra vita e sicurezza. Bisogna aspettare che passi questo momento, pensando alla vita delle persone e anche a chi domani si troverà senza un lavoro. Poi si tornerà a cantare l'inno e a sostenere la nostra Fiorentina".

