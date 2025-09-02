Domani la presentazione di Nicolussi Caviglia al Viola Park: ecco l'orario

Oggi alle 12:49Primo Piano
di Redazione FV

La Fiorentina ha comunicato attraverso i propri canali ufficiali che Hans Nicolussi Caviglia sarà presentato domani all'ora di pranzo. Ecco la nota del club viola: "ACF Fiorentina comunica che domani, mercoledì 3 settembre, alle ore 13:30, all'interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park si svolgerà la conferenza stampa di presentazione del calciatore Hans Nicolussi Caviglia".