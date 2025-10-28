FirenzeViola Domani Inter-Fiorentina, saranno circa 600 i tifosi viola verso San Siro

Nonostante il periodo difficile della Fiorentina c'è da riconoscere che i tifosi viola non hanno mai abbandonato la squadra, facendosi magari sentire con cori anche polemici (come quello che richiamava la serie B quando stava maturando la sconfitta con il Bologna, risultato poi recuperato) ma sostenendola ad esempio durante la rimonta.

Anche a San Siro domani, secondo quanto raccolto da Firenzeviola e nonostante la gara infrasettimanale, andranno circa 600 tifosi che per un mercoledì e con una classifica deficitaria non sono appunto pochi.