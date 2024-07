DOLCI A RFV, La Fiorentina punti sul centrocampo

FirenzeViola.it

Il direttore sportivo, Giovanni Dolci, ha parlato a Radio FirenzeViola durante "Chi si Compra" soffermandosi sulle questioni di mercato in casa Fiorentina: "Il punto di non ritorno arriva nell'ultima decade d'agosto, dopo Ferragosto. La Fiorentina non ha bisogno di aspettare i prestiti degli altri o le uscite degli esuberi. Serve una crescita numerica in mezzo al campo: c'è bisogno anche di giovani interessanti che possano essere lo zoccolo duro dei prossimi anni. Il calcio di Palladino è rapido, i due interni di centrocampo si devono fare un mazzo grosso come una casa".

Cosa serve alla Fiorentina?

"Cambiando allenatore e sistema di gioco, i due prestiti hanno agevolato il mercato estivo della Fiorentina perché senza Arthur e Maxime Lopez si può valutare altro. Questi ultimi due non facevano al caso del nuovo tecnico. Poi la Viola ha bisogno di giovani di prospettiva, mediamente esperti, che possano fare lo zoccolo duro del prossimo triennio. Terza cosa: avendo spazio in mezzo al campo, oggi tutti cercano attaccanti forti mentre in mezzo al campo facciamo fatica... Questo potrebbe essere un vantaggio per la Fiorentina, ad esempio Tessmann è un giocatore fortissimo, moderno, di prospettiva".

