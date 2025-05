Dodo, l'esterno gigliato non è stato convocato dal nuovo CT del Brasile Ancelotti

L'esterno destro della Fiorentina Dodo, preconvocato da Ancelotti, non è stato scelto dal nuovo Commissario Tecnico del Brasile Carlo Ancelotti. L'ex Shacktar non è riuscito a rientrare nella lista dei 23 che l'ex allenatore del Real Madrid porterà per giocarsi le due sfide, contro Ecuador e Paraguay, valide per le qualificazioni ai prossimi mondiali in programma nel 2026.

Di seguito il post Instagram della federazione brasiliana con i convocati: