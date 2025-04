FirenzeViola Dodo, dal rinnovo al Barcellona: la situazione del brasiliano della Fiorentina

vedi letture

41 partite stagionali praticamente tutte da protagonista, questo è Dodo oggi per la Fiorentina. E se sul futuro si è presentata qualche nube dopo che il rinnovo con il club viola sembrava ormai ad un passo, il laterale brasiliano sarà uno delle colonne del finale di stagione di Palladino, così come lo è stato per tutto l'anno. Non è un mistero come quest'anno sia diventato uno dei leader dello spogliatoio affrontando ogni allenamento sempre con il sorriso, facendo anche da trait d'union con i tanti nuovi compagni arrivati al Viola Park in questi mesi, Moise Kean su tutti con cui si è creato un rapporto speciale.

Cosa manca alla stagione di Dodo

Siamo già ben oltre i 3mila minuti giocati dalla prima partita contro il Parma del 17 agosto, una stagione infinita che è arrivata ad un momento cruciale. Manca solo una cosa a Dodo per sigillare la stagione che lo ha riportato a livelli che forse a Firenze non si erano mai visti: il gol. Con il Milan ci è andato molto vicino con la gioia strozzata dal VAR dopo la grande rete messa a segna nei minuti finali con un piattone al volo, purtroppo però in posizione di fuorigioco. Dodo non segna da Fiorentina-Sampdoria del 30 aprile 2023, due anni sono decisamente troppi per chi di lavoro fa l'esterno e arriva così spesso nell'area avversaria. Perché alla voce assist invece i numeri sono più che buoni, tanto da aver garantito a Dodo una vacanza tutta pagata da Kean per la famiglia visto il raggiungimento dei 4 assist all'attaccante viola. Sono 5 le assistenze decisive in stagione, ma se ci mettiamo i numerosi cross non messi in rete dai compagni, il numero potrebbe essere anche più alto.

Questione rinnovo: per la Fiorentina non c'è nessun problema, ma il Barcellona fa paura

Finita la stagione sarà poi un momento decisivo per il futuro di Dodo a Firenze. Per la Fiorentina era già tutto risolto qualche settimana fa e non risultano problemi nell'allungare l'attuale accordo in scadenza nel 2027, ma le voci sugli interessi dei grandi club europei come il Barcellona spaventano e non poco. Il laterale brasiliano non solo ha sempre dato ampia disponibilità a restare a lungo a Firenze e addirittura a chiudere qui la sua carriera, ma il fatto che le trattative si siano interrotte inducono alla prudenza: deve ancora arrivare l'incontro decisivo tra club e giocatore che dirimerà la questione e fino a quel momento tutto è possibile.