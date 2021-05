DIRIGENZA, Tre idee per un posto al fianco di Pradè

La Nazione oggi in edicola sottolinea come uno dei fronti principali sui quali sta lavorando la Fiorentina per il proprio futuro è quello relativo all'apparato dirigenziale. Non è da escludere infatti che già a Cagliari ci possa essere un annuncio di una persona che vada ad affiancare Pradè e Barone sul mercato. Il quotidiano fa ancora il nome di Eduardo Macia, già passato da Firenze, ma nelle ultime ore, oltre alla possibilità di un contatto con Daniele Faggiano, il nome da seguire con grande attenzione è quello di Pietro Accardi attualmente all'Empoli.