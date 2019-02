DIKS, Empoli piazza ideale per il salto di qualità

Presentazioni di gruppo per i giocatori dell'Empoli, arrivati praticamente insieme nelle ultime 48 ore di mercato. E' stata così anche la volta dell'ex viola (in prestito) Kevin Diks: che si è così presentato: "Sono felice di essere qui, sono un esterno destro e amo molto spingere. Ho parlato con Saponara e lui mi ha consigliato di accettare l’Empoli senza pensarci due volte, è una piazza ideale per i giovani. Quando sono arrivato a Firenze non è stato semplice, ma poi sono tornato in Olanda e sono migliorato. Adesso spero che ci siano i presupposti per fare un salto di qualità".