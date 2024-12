DI NATALE, Viola, il segreto è Palladino. Fazzini? Ok

FirenzeViola.it

© foto di Federico De Luca

Intervistato dal Corriere Fiorentino, la storica bandiera dell'Udinese Antonio Di Natale ha parlato della partita di stasera: "Secondo me sarà bellissima. La Fiorentina è più forte, ma l’Udinese ha recuperato Sanchez. Lo conosco bene, dopo gli infortuni avrà voglia di lasciare il segno. La viola è una sorpresa fino a un certo punto.

Ha grandi giocatori, ma il segreto è Palladino: ha idee e non guarda in faccia nessuno. Con lui la Fiorentina può aprire un ciclo". Su Gudmundsson dice che rivede qualcosa in lui delle sue qualità e che con Kean forma una gran coppia, infine si sbilancia su Fazzini: "Io dico sì. In campo è intelligente e sa trovarsi il suo posto, ha tecnica e visione: a Firenze saprebbe coprire la posizione di Bove".