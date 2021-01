DI GENNARO, Juric? Lo vedrei viola o alla Lazio

Per parlare dell'ultimo turno di Serie A a Maracanà, nel pomeriggio di TMW Radio, è intervenuto l'ex calciatore e opinionista tv Antonio Di Gennaro.

Verona, Juric è pronto per il grande salto?

"Il Verona veniva da un momento difficile, poi ecco la fortuna di prendere un tecnico che insieme al ds ha fatto una squadra che rispetta il suo modo di concepire il calcio. Ha valorizzato il patrimonio di calciatori che ha, facendo grosse plusvalenze. Riesce a fare di necessità virtù. Gli servirebbe un difensore e un attaccante, ma Juric non si tira mai indietro e riesce sempre a valorizzare i suoi ragazzi. Per me può allenare qualsiasi squadra, ma in una big certe cose non le puoi fare ma devi essere bravo a cambiare ed adattarti. Lo vedrei alla Lazio, ma anche in altre come la Fiorentina, con la quale c'erano stati contatti".