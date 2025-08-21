Dentro Piccoli, ma Kean non esce. Il punto di Repubblica

Un gol, e che gol, dal mercato. Lo scrive Repubblica - edizione Firenze a proposito di Roberto Piccoli. Mentre la Fiorentina era in viaggio verso la Slovacchia, al Viola Park il direttore sportivo Daniele Pradè ha chiuso per Piccoli, l’attaccante individuato, cercato e infine acquistato per alzare il livello del reparto offensivo.

Il classe 2001 arriva dal Cagliari per una cifra importante: 25 milioni più 4 di bonus - uno degli investimenti più significativi della storia recente della Fiorentina - e a titolo definitivo. Una trattativa partita da lontano, scrive Repubblica, già nei primi giorni di luglio, quando l’ex Atalanta era stato inserito tra i principali obiettivi, soprattutto in previsione di un possibile addio di Moise Kean, nel periodo in cui era ancora attiva la clausola da 52 milioni.

Ma l’operazione Piccoli è maturata indipendentemente dalla vicenda Kean, a pochi giorni dalla chiusura del mercato. Un’operazione strategica, una scelta tecnica ben precisa: Piccoli non sarà un semplice vice Kean, ma potrà giocare anche in coppia con lui, specialmente contro squadre che difendono basse. Il suo profilo risponde perfettamente alle richieste di mister Pioli, che aveva chiesto ai dirigenti un rinforzo in grado di alzare il livello della squadra nei giorni finali del mercato.