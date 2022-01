DEGEN (BASILEA), Cabral via? Siamo preparati. Ma...

Arrivano dichiarazioni importanti sul fronte Arthur Cabral, direttamente da David Degen, ex calciatore ed attualmente proprietario del Basilea. Il numero uno del club elvetico ha parlato ai canali ufficiali della società rispondendo ad una precisa domanda sul classe ’98 brasiliano: “Cabral via a gennaio? Non so dire se partirà o no. Ci sarà un'uscita solo se ci sarà un accordo tra entrambe le parti. Ma posso rassicurare tutti che in caso di partenza da Cabral siamo preparati. Stiamo lavorando da settimane e mesi a una possibile sostituzione qualora si verificasse la situazione”.