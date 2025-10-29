FirenzeViola

De Gea regge l'urto, la Fiorentina non riesce a ripartire: al 45' resiste lo 0-0

di Redazione FV

Sotto la pioggia fitta di San Siro va in scena un lungo monologo nerazzurro. L'Inter fa la partita dai primissimi istanti di gioco, manovrando a più riprese nel tentativo di scardinare le linee della Fiorentina. Per la prima parte del primo tempo non ci riesce, con i viola che corrono pochi rischi ma non si affacciano quasi mai dalle parti di Sommer.

A tenere a galla la squadra di Pioli è invece l'altro portiere, De Gea, attorno alla mezzora dopo una percussione in area di Bastoni. Lo spagnolo si ripete qualche minuto dopo su Dimarco, dopo una bella botta al volo del mancino nerazzurro. I viola provano un paio di ripartenze ma non risultano mai veramente pericolosi, col punteggio che a fine primo tempo è fortunatamente ancora di 0-0.